Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 38 LG 873 plakalı otomobil ile 23 AJ 056 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:29

Kaynak: İHA

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