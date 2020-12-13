Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde kavşakta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, R.İ. idaresindeki 34 Y 4245 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 34 ACH 854 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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