Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

01.05.2022 13:01
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TB 144 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

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Diyarbakır, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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