Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

07.05.2022 15:56
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı.

Elazığ'da dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Kuraca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 16 AAU 041 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden başlayan dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

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Otomobil, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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