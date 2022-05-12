Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

12.05.2022 15:10

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23ABP 852 plakalı kamyonet ile A.Y. yönetimindeki 23BE123 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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