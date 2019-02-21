Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ferdi Akbulut idaresindeki 35 AH 7828 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halinde iken refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Yaralanan sürücü Akbulut ile araçta bulunan Ahmet Durmaz, Ferhat Karakaş, Resul ve Ahmet Çelik, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:29 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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