Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ
'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ferdi Akbulut idaresindeki 35 AH 7828 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan
Bulvarı'nda seyir halinde iken refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü Akbulut ile araçta bulunan Ahmet Durmaz
, Ferhat Karakaş, Resul ve Ahmet Çelik
, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:29 Kaynak: AA
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