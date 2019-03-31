Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

21 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece Karakoçan ilçesi Kalkan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresinde 16 ACE 331 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karakoçan ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Karakoçan, Elazığ, 3. Sayfa
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