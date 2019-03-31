Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
21 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Elazığ
'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece Karakoçan
ilçesi Kalkan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresinde 16 ACE 331 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karakoçan ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: İHA
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