Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ- Keban karayolunun 10. kilometresinde İsmail Göktaş'ın kullandığı 19 LK 662 plakalı kamyonet ile Naim Özdemir'in yönetimindeki 23 BB 291 plakalı ambulans çarpıştı.
Kazada, 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.