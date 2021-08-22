Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 23 EU 246 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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