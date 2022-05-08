Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

08.05.2022 13:04
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin emniyet kemeri takmadığı için camdan fırladığı öğrenildi.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu Sivrice kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EDY 723 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABU 646 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri bebek 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin emniyet kemeri takmadığı için camdan fırladığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

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Diyarbakır, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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