Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

14.06.2022 11:28
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesi Yenikaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K idaresindeki 09 AGD 902 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karakoçan, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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