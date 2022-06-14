Olay Karakoçan ilçesi Yenikaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K idaresindeki 09 AGD 902 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Karakoçan, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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