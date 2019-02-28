Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

23 dakika önce

Elazığ'da, kar yağışı nedeniyle aynı mevkide meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da, kar yağışı nedeniyle aynı mevkide meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Karadoğan idaresindeki 23 KA 114 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolunun İçme köyü mevkisinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Aynı mevkide meydana gelen diğer kazada, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen SV 464 R plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:18 Kaynak: AA

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