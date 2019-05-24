Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

4 saat önce

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Gece saatlerinde Güneyçevre yolu Tadım Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 49 AAB 318 plakalı otomobil kavşaktan çıkan U.G. yönetimindeki 23 LC 404 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar yol kenarına savrulurken 7 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle olay yerine UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:45 Kaynak: İHA
Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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