Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahattin Dikmen (28) idaresindeki 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 44 AG 068 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü Dikmen'in yara almadan kurtulduğu kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Dikmen, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:03 Kaynak: AA
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