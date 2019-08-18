Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

7 dakika önce

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]
Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'ı bağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AAG 068 plakalı otomobil sürücüsü, B.D. idaresindeki 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı. Olay yerine UMKE, sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
İtfaiye, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuşadası'nda zeytinlik yangını
Erdoğan talimat vermişti! Bombalanan emniyet binası millet bahçesine dönüşüyor E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:40:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]