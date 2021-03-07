Trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı.
Sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 23 TC 315 plakalı mazot bidonu yüklü pikap, Elazığ-Çemişgezek kara yolunun Koruk köyü yol ayrımında 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen 23 BB 291 plakalı ambulans, yaralılardan ikisini alarak hastaneye gittiği sırada Elazığ- Keban kara yolunun 1. kilometresinde Kemal Sozan idaresindeki 23 ABF 983 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.
Bu kazada da ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Her iki kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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