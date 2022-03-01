Elazığ'da trafik kontrolü - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kontrolü

01.03.2022 11:01
Elazığ'da trafik kontrolü

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, kentin farklı noktalarında trafik kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulama 200 araç durdurularak, sürücülere evrak kontrolü yapıldı. Ekipler, sürücülerden dünya genelinde meydana gelen ölümlü kazaların en aza indirilmesi için emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Kontrollerde, evrakları eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kontrolü

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kontrolü - Son Dakika


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