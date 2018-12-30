Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Traktör Bayisinde Yangın

Elazığ'da Traktör Bayisinde Yangın

1 saat önce

ELAZIĞ'da traktör bayisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Elazığ'da Traktör Bayisinde Yangın, System.String[]
ELAZIĞ'da traktör bayisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan traktör bayisinde dün akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan dumanları gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlerin galeride bulunan  traktörlere sıçramaması için önlem aldı. Daha sonra  ekipler, alevlere su sıkarak müdahalede bulunarak yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:29 Kaynak: DHA

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