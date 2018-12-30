Elazığ'da Traktör Bayisinde Yangın

ELAZIĞ'da traktör bayisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

ELAZIĞ'da traktör bayisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.



Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan traktör bayisinde dün akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan dumanları gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlerin galeride bulunan traktörlere sıçramaması için önlem aldı. Daha sonra ekipler, alevlere su sıkarak müdahalede bulunarak yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.



- Elazığ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Karda, Uyuya Kalan Çocuk Donmak Üzereyken Bulundu

Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı

Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı