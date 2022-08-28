Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

28.08.2022 20:42
Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile traktör Elazığ- Keban Karayolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 sürücü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı Elazığ'da kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti Elazığ'da kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
20:24 Galatasaray maçına kısa bir süre kala Trabzonspor'u sarsan 2 sakatlık
19:52 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'nın peşinde
19:28 Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu
19:18 Galatasaray'ın yıkan haber! Roma'ya transfer oldu
19:07 Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti
18:55 Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım
18:46 Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın
18:24 Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı
18:02 Eski sevgilisinin tehdit mesajlarını yayınlayan kadın çaresizce yardım istedi: Kızını diri diri yakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 20:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement