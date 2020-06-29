Elazığ'da traktör römorklarına reflektör takıldı - Son Dakika

Ayrıca traktör sürücülerine, gece trafiğinde fark edilmelerinin taşıdığı önem de anlatıldı.

Kontrol noktaları ile hasat yapılan bölgelerde traktörleri denetleyen ekipler, römorklara karanlıkta görünmelerini sağlayacak reflektörler taktı.

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