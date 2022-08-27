Eşekleri traktörün arkasına bağlayıp sürüklemişti, o sürücü bulundu ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eşekleri traktörün arkasına bağlayıp sürüklemişti, o sürücü bulundu ceza kesildi

27.08.2022 16:59

Elazığ'da traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği yolda sürükleyen sürücü, jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Eşekleri traktörün arkasına bağlayıp sürüklemişti... O sürücüye ceza kesildi

Eşeklerden biri bulunurken diğeri tüm aramalara rağmen bulunamadı

ELAZIĞ Elazığ'da traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götüren sürücü, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulundu. Sürücüye para cezası kesilirken hakkında da adli tahkikata başlandığı bildirildi. Öte yandan eşeklerden biri yapılan sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edilirken sahipsiz eşeğin ise tüm aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ- Bingöl Karayolu Karasaz köyü mevkiinde cani bir sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi. Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntülendi. Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı.

"Sürücü bulundu, işlem yapıldı"

Görüntülerin ardından Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Plaka ve Mobese görüntülerinden hareket eden ekipler, sürücünün C.S. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen sürücü hakkında 5199 Sayılı Kanunun 14/M maddesine göre işlem yapılarak adli tahkikata başlanıldı. Yine sürücü hakkında TCK 179/ 2. maddesine göre 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işleme başlanıldığı ve Elazığ Bölge Trafik Ekipleri tarafından 2918 sayılı 'Kanuna Muhalefet' suçundan para cezası uygulandığı bildirildi.

"Sahipsiz eşek tüm aramalara rağmen bulunamadı"

Öte yandan bahse konu eşeklerden birisinin Çağlar köyünde ikamet eden R. D.'ye ait olduğu tespit edildi. Elazığ İl Tarım Müdürlüğüne bağlı nöbetçi veteriner hekim tarafından eşeğin muayenesinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığına ve darp cebir izine rastlanılmadığına dair tutanak tanzim edildiği, diğer eşeğin ise sahipsiz olduğu ve köy halkı ile jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Denizli'de 82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı Denizli'de 82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı Burhaniye'de Jandarma Komutanı Ak görevine başladı Burhaniye'de Jandarma Komutanı Ak görevine başladı
Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşekleri traktörün arkasına bağlayıp sürüklemişti, o sürücü bulundu ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eşekleri traktörün arkasına bağlayıp sürüklemişti, o sürücü bulundu ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement