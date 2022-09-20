Elazığ'da traktörünü köyden çıkarmayan adama şok ceza! İstanbul ve Erzincan'dan toplamda 6 farklı trafik cezası kesildi - Son Dakika
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Elazığ'da traktörünü köyden çıkarmayan adama şok ceza! İstanbul ve Erzincan'dan toplamda 6 farklı trafik cezası kesildi

20.09.2022 13:11

Elazığ'da merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan İsmail Özel, köyden dışarı çıkmamasına rağmen şahsına ait traktöre Erzincan'da 1 ve İstanbul Avrasya Tünelinden ise 5 ceza kesildi. Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, "Traktör ile Erzincan'dan İstanbul'a nasıl gideyim ben? Cezaları öğrendikten sonra adliyeye giderek Sulh Ceza Mahkemesine başvurdum. Avrasya Tünelinde zirai araçların yasak olmasına rağmen, ceza gelmesine çok şaşırdım" dedi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Özel, yediği cezaları görünce hayatının şokunu yaşadı. E-Devlet üzerinden gelen tebligatı açan Özel, traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmaması rağmen Erzincan'dan bin 823 lira ve İstanbul Avrasya Tüneli'nden 3 ceza kesildiğini gördü.

Köyden çıkarmadığı traktörüne İstanbul ve Erzincan'dan 6 ceza geldi

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Durumun şokunu atlatan Özel, soluğu adliye binasında alarak suç duyurusunda bulundu. Şahsına ait 23 AB 507 plakalı traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmadığını ifade eden İsmail Özel, bir hafta içerisinde traktör ile İstanbul'a gitmesinin imkansız olduğunu ve cezalar karşısında şaşırdığını söyledi. Öte yandan 17.09.2022 tarihinde 3 saniye ara ile 2 ceza daha kesilmesi ile Avrasya Tüneli'nden gelen cezanın 5 olduğu öğrenildi.

Köyden çıkarmadığı traktörüne İstanbul ve Erzincan'dan 6 ceza geldi

"TRAKTÖR İLE ERZİNCAN'DAN İSTANBUL'A NASIL GİDEYİM?"

Muratçık köyü sınırlarının dışına çıkmadığını aktaran İsmail Özel, "9'uncu ayın 5'inde E-Devletten Erzincan'da traktörümün bin 823 lira cezaya çarptırıldığını gördüm. 9'uncu ayın 9'unda da Avrasya Tünelinde traktörümün 3 defa kaçak giriş yapıldığını E-Devletime gelen tebligattan öğrendim. Toplamda, 2 bin liraya yakın ceza yedim. Traktör ile Erzincan'dan İstanbul'a nasıl gideyim ben. Cezaları öğrendikten sonra adliyeye giderek Sulh Ceza Mahkemesine başvurdum. Avrasya Tünelinde zirai araçların yasak olmasına rağmen, ceza gelmesine çok şaşırdım" dedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Erzincan, Avrasya, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da traktörünü köyden çıkarmayan adama şok ceza! İstanbul ve Erzincan'dan toplamda 6 farklı trafik cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da traktörünü köyden çıkarmayan adama şok ceza! İstanbul ve Erzincan'dan toplamda 6 farklı trafik cezası kesildi - Son Dakika
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