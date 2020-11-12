Elazığ'da tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

H.A'nın daha önce çaldığı 18 metre ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki tren rayları da bulunarak TCDD yetkililerine teslim edildi.

Yapılan soruşturma kapsamında hırsızlık olayının failinin H.A. olduğu tespit edildi.

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