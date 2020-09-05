Elazığ'da yük treninin çarptığı traktör sürücüsü ağır yaralandı.
Malatya'dan Diyarbakır yönüne giden yük treni, merkez Hankendi köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte tarladan dönen Sedat Gür'ün kullandığı plakasız traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken traktör sürücüsü Gür, ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gür, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika