Elazığ'da tur otobüsüyle huzur evi sakinlerine konser - Son Dakika

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Elazığ'da tur otobüsüyle huzur evi sakinlerine konser
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri ve diyaliz merkezinde tedavi görenler ile sağlık çalışanları için Elazığ'da kürsübaşı ekibi tarafından tur otobüsüyle konser verildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri ve diyaliz merkezinde tedavi görenler ile sağlık çalışanları için Elazığ'da kürsübaşı ekibi tarafından tur otobüsüyle konser verildi. Konserde yaşlılar ve diyaliz merkezi çalışanları eğlenceli vakit geçirdi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayanlar için farklı etkinlikler düzenleniyor. Kentte belediyenin kürsübaşı ekibi tarafından tur otobüsüyle Gazi Huzurevi sakinleri ile bir diyaliz merkezi hastalarına ve çalışanlarına yönelik konser verildi. Konserde huzurevi sakinlerinden bazıları oynayarak doyasıya eğlendi. Diyaliz merkezinde çalışan sağlıkçılar ise hem kapı önünde hem de pencerelerden konsere alkışlarla eşlik etti. Sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleştirilen konserde Harput musikisinin birbirinden farklı eserleri seslendirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:47 Kaynak: İHA
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