Son dakika haberleri... Türk Kızılay gönüllüleri açık alanda kitap okudu - Son Dakika

Türk Kızılay Elazığ Şubesi gönüllüleri, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için açık alanda kitap okudu.

Elazığ Öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinliğe katılan 20'yi aşkın gönüllü ve öğrenci, açık alanda yarım saat kitap okuduktan sonra yoldan geçen vatandaşlara kitap dağıttı.

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" dolayısıyla gönüllülerle kitap okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kitap okunmanın herkeste bir alışkanlık olması gerektiğini ifade eden Bozkurt, "Bugün gönüllülerle şehrin işlek yerinde farkındalık sağlamak için kitap okuduk. Bu etkinliği yaparken de kurduğumuz ses sistemi ile okuduğumuz kitapları vatandaşlara duyuracağız. Amacımız vatandaşlara kitabın her yerde okunulabileceğini göstermek." dedi.

Etkinliğe yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da katılım gösterdi.

Çocuklardan Harun Olgun, kitap okumayı çok sevdiğini, herkesin kitap okuması gerektiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin belirli gün ve haftalarda değil her gün yapılması gerektiğini ifade eden Olgun, "Burada arkadaşlarımızla kitap okuyoruz. Kitap okumayı teşvik etmek için buradayız." diye konuştu.

Ravza Güneş ise Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının istenilen seviyede olmadığını, farkındalık sağlamak amacıyla sokakta kitap okuduklarını belirtti.