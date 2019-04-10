Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle anıta çelenk konulup, şehitlik ziyaret edildi.

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle anıta çelenk konulup, şehitlik ziyaret edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle program düzenlendi. İlk program valilik önünde yapıldı. Programa, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Uğur Erol,İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Pıhtılı, gaziler, şehit yakınları ve emniyet personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konuldu.

Daha sonra törene katılanlar, polis şehitliğine geçti. Şehitlikte dua edilmesinden ardından kabirlere karanfil bırakıldı. Ardından, 7 Mayıs 2016 tarhinde Gaziantep'teki terör saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Öter'in 8 yaşındaki kızı Esmanur Öter, ezberlediği şiiri okudu.

İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Biz bu vatanı, memleketi koruyoruz. İnşallah, hem jandarma hem de emniyetimiz ile aynı şekilde, aynı kararda korumaya devam edeceğiz. Bütün millet olarak, bu memlekete sahip çıkacağız" dedi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:00 Kaynak: İHA
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