Tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da keklik avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güneyçayır Köyü mevkisinde keklik avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada canlı mühre olarak kullanılan 4 kınalı keklikle avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin lira ceza uygulandı.
4 keklik doğaya salındı.
Kaynak: AA
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