Elazığ'da TYP kapsamında işe alınacaklar kura ile belirlendi

Elazığ'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak geçici 672 kişilik kadro da istihdam edilecekler bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi.



İŞKUR'un 'Toplum Yararına Program'ı kapsamında, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışması için 672 kişinin alınacağını duyurmasının ardından çok sayıda aday başvuru yaptı. Bugün işe alınacak kişilerin belirlenmesi için Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine iş başvurusunda bulunanlar da katıldı. 9 aylığına işe alınacak kişiler, çekilen kura ile belirlendi. Kura çekimi sonrası ismi belirlenenlerin 1 Ekim 2019 tarihinde işe başlayacakları bildirildi.



Asil ve yedekleri yüzde yüz noter kurası ile belirlediklerini belirten, İş-Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, "Toplum Yararına Programlar, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde dezavantajlı gruplarımıza geçici de olsa gelir desteği sağlamak istiyoruz. ilimize 500 temizlik, 172 de güvenlik olmak üzere toplamda 672 kadro tahsis edildi. Kadro tahsis edilir edilmez biz hemen ilana çıktık. Çünkü 1 Ekim'de başlatmasaydık, 9 aylık sürenin içinden gitmiş olacaktı. Çok şükür bunun planlamasını uygun bir şekilde yaptık. Yoğun bir katılım oldu"dedi.



Oğlu ile birlikte kura çekimine katıldıklarını dile getiren Şirin Gülatar, " İki tane öğrenci okutuyorum. Kirada oturuyorum. Eşim de kalp hastası. Şuan bekliyoruz. Kaç senedir yazıyorum ama şimdiye kadar çıkmadı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi için başvurdum" şeklinde konuştu.



Kura çekimine katılan Fethi Ahmet Karataş ise, " Müracaat ettik, artık şansa kalmış. Kura çekimi olduğu için çıkabilir de çıkmayabilir de. Temizlik birimine başvurdum. İnşallah bana çıkar ve benden durumu daha düşük olanlara da çıkar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ