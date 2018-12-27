Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli
1 saat önce
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ
'da kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ'da sabaha karşı başlayan kar etkisini sürdürüyor. Kar
yağışı sonucu merkeze bağlı 10, Ağın
'da 5, Alacakaya
'da 10, Arıcak
'ta 5, Baskil
'de 10, Maden'de 38, Karakoçan
'da 70, Keban
'da 15, Kovancılar
'da 20, Palu
'da 18, Sivrice
ilçesinde 42 olmak üzere 243 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:59 Kaynak: AA
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli