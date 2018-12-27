Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli

Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da sabaha karşı başlayan kar etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonucu merkeze bağlı 10, Ağın'da 5, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 5, Baskil'de 10, Maden'de 38, Karakoçan'da 70, Keban'da 15, Kovancılar'da 20, Palu'da 18, Sivrice ilçesinde 42 olmak üzere 243 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:59 Kaynak: AA

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