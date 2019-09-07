Elazığ'da Uluslararası Limnoloji ve Tatlı Su Balıkçılığı Sempozyumu sona erdi

Elazığ'da 9 ülkeden katılımcının yer aldığı ve 45 tebliğ ile 42 poster sunumu yapıldığı Uluslararası Limnoloji ve Tatlı Su Balıkçılığı Sempozyumu sona erdi.



Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde II. Uluslararası Limnoloji ve Tatlısu Balıkçılığı Sempozyumu yapıldı.3 gün süren sempozyumda 9 ülke ve yurtiçinden 150 akademisyenler ile uzmanlar katılırken, 45 tebliğ ve 42 poster çalışması sunuldu. Sempozyumda ülkesel ve küresel ölçekte ekoloji, balıkçılık yönetimi, balık işleme teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği ve hastalığı, genetik ile biyoloji alanında bildiriler sunularak bilimsel ortamda tartışmalar gerçekleştirildi.



Elazığ'da bulunan Su Ürünleri Ar-Ge Merkezinde yapılan çalışmaları sempozyuma katılanlarda yerinde gördü. Sempozyum alabalık üretiminin yoğun olarak yapıldığı Keban İlçesinde alabalık işletmeleri ve işleme tesisi gezilmesiyle sona erdi. - ELAZIĞ