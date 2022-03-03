Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti

03.03.2022 00:57
Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti

Elazığ'da karton yüklü pikapta çıkan yangına UMKE ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü.

Elazığ'da karton yüklü pikapta çıkan yangına UMKE ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü.

Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi Korgeneral Osman Erbaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen kağıtların bulunduğu pikapta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü yolun kenarına geçip olayı Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekiplerine bildirdi. Yangını gören Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE), yangın söndürme tüplerini alarak hemen pikaptaki alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Ahşap evler cayır cayır yandı, alevler karanlığı aydınlattı Ahşap evler cayır cayır yandı, alevler karanlığı aydınlattı Son dakika haberleri | Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti Son dakika haberleri | Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Yangın, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:04:44. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement