Elazığ'da UMKE ekipleri bu kez yangına müdahale etti - Son Dakika

Elazığ'da karton yüklü pikapta çıkan yangına UMKE ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü.

Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi Korgeneral Osman Erbaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen kağıtların bulunduğu pikapta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü yolun kenarına geçip olayı Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekiplerine bildirdi. Yangını gören Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE), yangın söndürme tüplerini alarak hemen pikaptaki alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ