Elazığ'da üniversite öğrencileri sokak hayvanları için çalışma yürütüyor - Son Dakika

Elazığ'da üniversite öğrencileri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma gerçekleştiriyor.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvanları Koruma Topluluğu ve İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli bölgelere yuva ve mama bırakıyor, tedavilerini gerçekleştiriyor.

Hayvanları Koruma Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Rahşan Özen, AA muhabirine, kurulan öğrenci topluluğuyla hayvanlara karşı farkındalık yaratıp çeşitli etkinliklerle toplumu bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerle sürekli sokak hayvanlarını beslediklerini aktaran Özen, "Topluluk olarak hayvanlara mama dağıtımları yapıyoruz. Sahipsiz hayvanları Elazığ Belediyeyesi ile iş birliği yapıp yuvalandırıyoruz. Pandemi süreci geçiriyoruz. Öğrencilerimizin çoğu burada olmadığı için kentteki belirli öğrencilerimizle mama dağıtımlarımızı yapıyoruz. Hayırseverler tarafından temin ettiğimiz yuvaları da sokak hayvanlarımızı için bırakıyoruz" dedi.

Hayvanları Koruma Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Berfin Şener de arkadaşlarıyla sokak hayvanlarının bakımını yapmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Şener, "Hayvanların beslenme ve sağlık konularıyla çok yakından ilgileniyoruz. Her gün hayvanlarımızı ziyarete edip beslemelerini sağlıyoruz. Besleme sırasında sağlık sıkıntısı olduğunu fark ettiğimiz hayvanlarımızı da Hayvan Hastanesine götürüp tedavilerini yaptırıyoruz." diye konuştu.