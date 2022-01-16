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ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YEMEK İKRAMI - Son Dakika

ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YEMEK İKRAMI

16.01.2022 12:17

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Kadın Kolları üyeleri, sınavlara hazırlanan öğrencilere hazırladıkları yemekleri ikram etti.

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Kadın Kolları üyeleri, sınavlara hazırlanan öğrencilere hazırladıkları yemekleri ikram etti.

Fırat Üniversitesi Kadın Kolları üyeleri, final sınavlarına hazırlanan öğrenciler için evlerinde hazırladıkları yemekleri kütüphanede ders çalışan öğrencilere ikram etti. 24 saat açık olan kütüphanede ders çalışmak için sabahlayan öğrenciler, kendilerine ikram edilen yemekler için ilgililere teşekkür etti.

Fırat Üniversitesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, "Ders çalışan öğrencilerimizin yanındayız. Üniversitemizdeki hocalarımız, hocalarımızın eşleri, ayrıca üniversite dışından gönüllü annelerimiz bize çok yardımcı oldu. Annelerimiz evlerinde yaptıkları çorbaları, pastaları, börekleri ve tatlıları kütüphanemize getirip burada çalışan öğrencilerimize kendi elleriyle ikram etti. Bizler bir nebze de olsa öğrencilerimize annelik duygusunu yaşatıyorsak ne mutlu bize. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YEMEK İKRAMI
ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YEMEK İKRAMI
ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YEMEK İKRAMI

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Fırat Üniversitesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YEMEK İKRAMI - Son Dakika
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