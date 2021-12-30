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Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı - Son Dakika

Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı

30.12.2021 13:56

Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri, itfaiye amirinden soru cevap şeklinde yangından korunma ve itfaiyecilik dersi için eğitim aldı. Daha sonra görevli eğitmen Selim Nazırlı tarafından yangın anında alınacak önlemler, yangın söndürme teknikleri, bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi konuları üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta itfaiye ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı.

İtfaiyenin sağlamış olduğu imkanlardan dolayı çok memnun olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Yücedağ, "Elazığ Belediyesine bağlı itfaiye birimlerinin içerindeyiz. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü yangın dersi uygulamalarıyla alakalı şuan itfaiye teşkilatımızın bize sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde öğrencilerimizin uygulamaya yönelik eğitimlerinin tamamlanması için buradayız. Sağlanan imkanlar nedeni ile Elazığ Belediyesine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin alacağı eğitimler konusunda bize her yıl sağladıkları imkanlar çerçevecinde öğrenciler sahadaki uygulamaları yerinde görüyorlar. Bu konudaki çalışmaların Fırat üniversitesi adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Kurumlar arası bu iş birliğinin devam etmesi yönünde her zaman destek sağladıkları için herkese teşekkür ediyorum. Öğrenciler de sahada aldıkları eğitimlerle ülke için gerekli olan donanıma sahip olarak sahada bilgilerini aktarmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Yangından korunma ve itfaiyecilik dersi için itfaiyede tatbikat gerçekleştireceklerini aktaran öğrencilerden Şeyma Karayıl, "Şuan burada itfaiye eğitimi almaya geldik. Daha önce derslerde gördüğümüz kadarıyla yangından korunmayla ilgili bilgileri gördük. Yangın söndürme tüplerine ve yangına nasıl müdahale edilir gibi bilgiler aldık. Şuan burada bir tatbikat yapmak üzere bulunmaktayız. Geldiğimizde itfaiye amiri sorularımıza cevap verdi. Yangın söndürme yükünü, söndürme cihazlarının nasıl olduğunu anlatılar. Bütün sorularıma çok güzel bir şekilde yanıt buldum. Beklediğimden daha üst seviyedeydi" diye konuştu.

Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı
Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı
Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı

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Üniversite, İtfaiye, Elazığ, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı - Son Dakika


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