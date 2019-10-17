Son Dakika Haberleri: Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı

Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı

2 saat önce

Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, Türk bayrağına hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı, System.String[]

Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, Türk bayrağına hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, akşam Gazi Caddesi'ndeki 50'ler Çarşısı civarında Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S'nin Türk bayrağına hakaret ettiği, çevredeki vatandaşların da şahsa tepki gösterdiği belirtildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüphelinin olay yerine giden polis ekibince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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