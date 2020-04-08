Elazığ'da üniversite öğrencisi, sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkanların sayısının büyük ölçüde azaldığı Elazığ'da, bir üniversite öğrencisi yaklaşık 70 noktada sahipsiz kedi ve köpeği gönüllü olarak beslemeye başladı.



Dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs insanlar kadar sokakta yaşan hayvanları da etkiledi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hem kısıtlamalar hemde evde kal mesajları nedeniyle sokağa çıkanların sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Sokağa çıkanların azalmasıyla birlikte sahipsiz hayvanlara valilik, belediye ve diğer kurumların yanı sıra gönüllülerde bakmaya başladı. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Beyza Berfin Şener'de gönüllü olarak her gün yaklaşık 70 sokak hayvanı besliyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkıp, elleriyle besleyen Şener, mama kumbarası kampanyası ve yaptığı farkındalık çalışmalarıyla gelen mama yardımlarını sokak hayvanlarına ulaştırıyor.



Hem şehir içi hem de şehrin dışında bulunan besleme noktalarında günlük 70 sokak hayvanın karnını doyuran üniversite öğrencisi Beyza Berfin Şener,"Korona virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte, sokak hayvanları da bizler kadar bu durumdan etkilendi. Eskiden yemekhane, kafe ve restoran gibi yerlerin artık yemeklerinden besleniyorlardı. Maalesef şuan öyle bir imkanları yok. Çünkü bu işletmeler virüs sebebi ile kapatıldı. Elazığ'da besleme yapan aslından birçok öğrenci arkadaşımız var ama virüs sebebiyle okullar kapandığı için onlarda kendi memleketlerine döndüler . Biz bu süreci depremden hemen sonrada yaşadığımız için kolayca organize olabildik. O süreçte de arkadaşlar hemen kendi memleketlerine döndüler. Bizlerde gündüz saatlerinde depremzede vatandaşlarımız ile ilgilenirken gece geç saatlere kadar mama dağıtıyorduk. Şuan topluluk üyelerimizden de birçok kişi yok. Mama dağıtımlarını ben yapıyorum. Topluluk danışman hocamız Prof. Dr. Rahşan Özen'de ailesiyle birlikte mama dağıtımı yapıyor"dedi.



Kedi ve köpek dışında kuşları da beslediklerini aktaran Şener,"Bizler sadece kedi ve köpekleri de doyurmuyoruz. Yazıkonak Aile Sağlık Merkezinde çalışan doktorlar bize kuş yemi desteğinde bulundular. Kuşlarında karnını doyuruyoruz. Bizim şehir içinde birçok besleme noktamız var. Biz her gün düzenli olarak besleme yaparak sosyal medya hesaplarımız da yayınlıyoruz bunu. Şehir merkezine de uzak olan yerlerimize de haftada bir uğramaya çalışıyoruz ve çok mama bırakıyoruz"dedi. - ELAZIĞ