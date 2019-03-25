Elazığ'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri
1 saat önce
Elazığ'da düzenlenen 3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri başladı.
Elazığ
'da düzenlenen 3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile UNILOOK Türkiye
Firmasının iş birliği ile bir otelde düzenlenenBir otelde düzenlenen tanıtım günlerinde Elazığ'da lise son sınıfta okuyan 6 bin 700 öğrenci stant açan 20 üniversiteyi yakından tanıma fırsatı buldu.
Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, yaptığı konuşmada Türkiye'nin değişik ilerinde gelen üniversitelerin üniversite hazırlık öğrencilerine tanıtım yapmak için burada olduğunu söyledi.
Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin doğru tercih yapması için çalıştıklarını aktaran Gürtürk, şunları kaydetti:
"Öğrenciler istedikleri üniversiteler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Kariyer yolunda doğru ve bilinçli başlangıçlar yapmak beraberinde başarıyı getirir. Üniversitelerin evrensel ve niteliksel bilim anlayışı ulusal ve uluslar arası başarıları muazzam sosyal ve kültürel etkinlikleri, program değişimleri, burs olanakları açısından bilgilenmeniz için burada her türlü imkan dahilinde öğreneceksiniz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:38 Kaynak: AA
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