Elazığ'da üniversiteli gençler iyilik için seferber oldu - Son Dakika

Fırat Üniversitesinde okuyan Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyesi 300 öğrenci, Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile 20 yaşından küçük bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyor.

Daha önce 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde depremzedelerin yardımına koşan Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyeleri, Kovid-19 ile mücadelede de aktif görev yapıyor.

Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına gönüllü destek sunan gençler, "İyilik dünyaya hakim olana kadar yorulmak yok" sloganı ile başlattıkları iyilik hareketini gönüllülük esasıyla sürdürüyor.

Valiliğin ilettiği ihtiyaç listeleri doğrultusunda alışveriş yapan gönüllüler, kırsal kesimde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyor.

Doğum günü olan çocuklar için pasta alarak evlerine giderek çeşitli hediyeler veren gençler, Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından hayata geçirilen kampanyaya bağışlanan kitapları da talep edilen adreslere ulaştırıyor.

Gençlerin bu iyilik hareketi ile gönlüne dokunduğu kişilerden biri de 6 yaşındaki Yaser Siraç Dilbaz oldu.

Palu ilçesinin Esentepe Mahallesi sakini Zübeyde Dilbaz'ın, oğlunun doğum gününü kutlamak için destek talep etmesi üzerine harekete geçen gençler pasta alarak belirtilen adrese gitti.

Müzik eşliğinde apartmanın önünde toplanan gençler alkışlarla 6. yaşını kutladıkları Yaser'e oyuncak ve kitap hediye etti.

"Köylere, şehrimizin en ücra yerlerine gidiyoruz"

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler olarak ülkenin yaşadığı bu zorlu süreçte topluma fayda sağlamak için Valiliğin koordinasyonunda çalıştıklarını söyledi.

Devletin vatandaşların her ihtiyacını karşıladığını ifade eden Eğit, sokağa çıkmaları kısıtlanan ya da yasaklanan bireylere yardımcı olabilmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Eğit, kendilerine verilen ihtiyaç listesine göre yola koyulduklarını anlatarak, "Köylere, şehrimizin en ücra yerlerine gidiyor, vatandaşlarımıza gıda kolisi, çocuklarımıza oyuncak ve okumaları için kitap, sokak hayvanlarına da mama ve su bırakıyoruz." dedi.

"Dünyayı tebessüm ve iyilik kurtaracak"

Vatandaşları mutlu etmek için de çalışma yürüttüklerini aktaran Eğit, şöyle devam etti:

"Palu'da da bir kardeşimizin hem boyama kitabı ihtiyacını karşıladık hem de doğum gününü kutladık. Onun gözlerindeki mutluluk ile biz de mutlu olduk. Ailemize ihtiyaçlarını giderme noktasında yardımlarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda 'Vefa Sosyal Destek Grubu' bünyesinde vatandaşlara ulaşmaya devam edeceğiz. İyilik dünyaya hakim olana kadar durmayacağız. Çünkü dünyayı tebessüm ve iyilik kurtaracak."

"Devletimiz yanımızda"

İki çocuk annesi Zübeyde Dilbaz (30) Kovid-19 nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyduklarını, oğlunun doğum gününü kutlayabilmek için ekiplerden yardım istediğini söyledi.

Evladının doğum gününü kutlayabildiği için mutluluk duyduğunu aktaran Dilbaz, "Oğlum doğum gününün kutlanmasını çok istiyordu. Şimdiye kadar hiç kutlayamamıştım. Bana yardımcı oldular. Allah razı olsun. Oğlum çok mutlu oldu. Devletimiz her türlü yanımızda, tüm eksiklerimizi karşılıyorlar." diye konuştu.

Yaser Siraç Dilbaz ise evden çıkamadığını belirterek, "Ağabeylerim, ablalarımın bana getirdiği oyuncak ve kitaplarla çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Ekibin talebi üzerine ihtiyaçlarını adresine ulaştırdığı Elmapınar köyünde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 56 yaşındaki İmdat Çalışkan da kendisine sunulan destek için teşekkür etti.

"İhtiyaçlarımı getirdiler. Allah devletimizden razı olsun." diyen Çalışkan, yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.