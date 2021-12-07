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Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı

07.12.2021 14:02

Elazığ'da Valilik koordinasyonunda "Badem Yetiştiriciliği" projesi kapsamında üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı.

Elazığ'da Valilik koordinasyonunda "Badem Yetiştiriciliği" projesi kapsamında üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen programda, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 70 hibe desteğiyle 150 üreticiye badem fidanı dağıtımı yapıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, ilgili kurumlardan aldıkları destek ve projelerle kentte tarım ve hayvancılığı daha ileri bir noktaya taşımak, geliştirmek ve üreticinin kazancını artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 81 il içerisinde badem yetiştiriciliğini modern kapama meyve bahçesi şeklinde ve en çok artış trendi içerisinde yapan illerden birinin Elazığ olduğuna işaret eden Karahan, "Daha önce Elazığ'da badem, sadece tarlaları birbirinden ayırmak ve işaretlemek için kullanılan bir meyve ağacıyken, şu anda birçok ilçemizde modern kapama meyve bahçesi şeklinde dizayn edilerek 20 bin dekar alana ulaşıldı. Yıldan yıla değişmekle birlikte 4 bin tonun üzerinde verimimiz söz konusu." dedi.

Bugün de üreticiye 68 bin 500 badem fidanı dağıtacaklarını belirten Karahan, " Erzurum'da bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresine sunduğumuz projeyle toplamda 2 milyon liralık kaynakla 2 bin dekar alana dikilmek üzere 150 çiftçimizi destekleyecek yüzde 70 hibe desteğiyle tedarik ettiğimiz badem fidanlarımızı üreticilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.

Karahan, Elazığ'ın iklim ve toprak yapısına uygun çeşitlerden seçilen badem fidanların bir hafta içerisinde dikilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Üretici Ali Nergizoğlu da kendilerine sağlanan bu destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

"Kuraklık döneminde Elazığ'da 68 bin 500 fidanın toprakla buluşması çok önemli. Bu fidanlara çocuğumuz gibi bakacağız." diyen Nergizoğlu, aldığı 400 fidanı 10 dönüm alana dikeceği kaydetti.

Konuşmaların ardından badem fidanları üreticilere dağıtıldı.

Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı
Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı

Doğu Anadolu, Elazığ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üreticilere 68 bin 500 badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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