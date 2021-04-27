Elazığ'da üreticilere bamya tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen " Kırsalda Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor, Bamya Depremin Etkilerini Siliyor" projesi kapsamında Sivrice ilçesinde İl Müdürlüğü tarafından üreticilere bamya tohumu dağıtıldı. Dağıtım programına, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Turan Karahan, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Sivrice'nin geçen sene büyük bir deprem yaşadığını belirten Kaymakam Yunus Emre Vural, "Depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret içerisinde çalışırken, yaşanan pandemi tüm dünyada olduğu gibi bizleri de çok etkiledi. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçede özellikle tarımsal alanda yapılan çalışmalar çok başarılı. Başarılı her proje yeni projeler yapmamız için bizlere güç veriyor" dedi.

Tarımın insanlık için önemli bir sektör olduğunu aktaran Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise "Üretimin devamlılığını sağlamak için çiftçilerimize çok önemli görevler düşüyor. Ülkemiz dört mevsimi bir arada yaşayan bitkisel ve hayvansal ürün çeşitliliğine sahip şanslı bir ülke. Devletimizin üreticilere verdiği tarımsal destekler ve çiftçi eğitimleri ile üreticilerimiz aldıkları eğitimi mutlaka uygulamaları geriyor" diye konuştu.

Depremi anımsatan İl Müdürü Dr. Turan Karahan ise, şuanda da pandemi ile mücadele ettiklerini belirterek, "Bu olumsuzluklara rağmen süreçte gıda arzının, tarımsal faaliyetin ne kadar önemli olduğunu ve kendi kendine yeter ülkelerin bu noktada nasıl avantajlı olduğunu gördük. Gelişmiş birçok ülke gıdaya ulaşım noktasında sıkıntı yaşadı. Ülkemizde ise daha ilk vaka görülmeden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlarımıza verdiği talimat doğrultusunda, tarımsal arazilerde üretime devam ettik. Bu çalışmaların sonucunda ülkemiz gıda sıkıntısı yaşanmadı" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ