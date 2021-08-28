Elazığ'da üretilen 21 bin ton alabalık, Rusya, Almanya, Hollanda ve 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Keban ve Karakaya Baraj göllerinin üzerinde kurulu 160 aktif işletme ile iç sularda en fazla alabalık üreten iller arasında 1'inci sırada yer alan Elazığ'ın somon ve alabalıkları başta Japonya olmak üzere Rusya, Hollanda, Almanya ve 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya barajlarında hem üretim hem de istihdam her geçen gün artıyor. Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan 160 işletmede alabalık üretimi yıllık 21 bin 500 bin tona ulaşırken, somonda ise geçtiğimiz yıla göre 7 kat artarak 7 bin ton oldu. Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra uzak doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor. Alabalık, somon üretimi ve ihracatı ile ilgili istatistiksel verileri İHA muhabirine açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, balık üretimindeki artışla birlikte kentin ve ülkenin ekonomisine ciddi katma değer kattıklarını kaydetti. 68 bin hektar su yüzeyinde üretimi gerçekleştirilen 21 bin 500 ton alabalığın Rusya, Hollanda ve Almanya olmak üzere 25 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Karahan, geçtiğimiz yıla göre 7 kat artarak 7 ton elde ettikleri somon balığını ise Japonya başta olmak üzere birçok uzak doğu ülkesine gönderdiklerini belirtti.

"Su kalitesinden kaynaklı çok güzel bir potansiyelimiz var"

Elazığ'ın alabalık üretiminde iç sularda ilk sırada yer aldığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, "Yapmış olduğumuz analizlerde su kalitesinden kaynaklı çok güzel bir potansiyelimiz var. Dolayısıyla bizler de bu potansiyeli dikkate alarak 2006 yılında gelişme trendine giren ve geldiğimiz noktada bu Keban ve Karakaya Baraj göllerinin üzerinde kurulu 160 aktif olan işletmemizde 35 bin ton kurulu kapasiteli ve geçen yıl 21 bin 500 ton üretimle Türkiye'de iç sularda en fazla alabalık üreten 1'inci il sırasına geldik. Buradan ürettiğimiz balığı sadece Türkiye'deki insanların sofrasına değil aynı zamanda Rusya, uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 25 ülkeye Keban sularımızın kaliteli sularında yetişen alabalığın ihracatını gerçekleştirdik. Sadece alabalık değil aynı zamanda geçen sene başlattığımız ve 450 ton civarında ihracat yaptığımız bu yıl da 7 bin ton civarında somon balığını yine bu kaliteli sularımızda yetiştirerek uzak doğu ülkelerine ihracat yaptık. Dolayısıyla alabalık sektörü, somon sektörü ve su ürünleri sektörü sadece Elazığ ilimiz değil Keban ilçemiz değil bütün Türkiye'nin tarımına ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor" dedi.

"Japonya ve diğer uzak doğu ülkeleri ile birlikte Rusya, Hollanda, Almanya gibi ülkelere gönderiyoruz"

Keban'da üretilen balıkların birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Karahan, "Biz bu kapasiteyi gün geçtikçe arttırıyoruz. Çünkü burada ürettiğimiz balığı aynı zamanda Keban ilçemizde işliyoruz ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde farklı işleme sektörlerini de ilçemize ve ilimize kazandırarak, bu üretim potansiyelimizi daha da arttıracağız. Bizim özellikle son iki yılda üretmiş olduğumuz çok kaliteli, Japon heyetinin yapmış olduğu incelemelerde renk skalası açısından diğer bölgelerde üretilen somondan çok kaliteli olduğu kendileri tarafından ifade edildi. Dolayısıyla biz de burada ürettiğimiz somonu, Japonya ve diğer uzak doğu ülkeleri ile birlikte Rusya, Hollanda, Almanya gibi ülkelere gönderiyoruz. Çok beğenilerek tüketiliyor. Onlardan gelen talep üzerine önümüzdeki yıllarda Keban Barajında üretmiş olduğumuz bu somon miktarını arttırarak kapasitesini geliştireceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ