Elazığ'da üretilen solar simülatör cihazı, dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

Elazığ'da üretilen solar simülatör cihazı, dünyaya ihraç ediliyor

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından Fırat Teknokent çatısı altında üretilen 'solar simülatör' cihazı, güneş paneli üreten şirketler ve üniversitelerde bilimsel çalışma yapan araştırmacılardan rağbet görünce seri üretime geçildi.

Elazığ'da üretilen solar simülatör cihazı, dünyaya ihraç ediliyor, System.String[]

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından Fırat Teknokent çatısı altında üretilen 'solar simülatör' cihazı, güneş paneli üreten şirketler ve üniversitelerde bilimsel çalışma yapan araştırmacılardan rağbet görünce seri üretime geçildi. Amerika başta olmak üzere yurt dışına da ihraç edilen ürünün teknik özelliklerinin mevcut cihazlardan üstün olduğunu belirten Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Hem Amerika hem de Türkiye patenti bulunmakta. Teknik özelliklerini ve kalitesini kıyasladığımızda bizim cihazımız daha üstün" dedi.

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından Fırat Teknokent çatısı altında 2016 yılında şirket kuruldu. Şirketin 6 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda solar simülatör cihazı üretildi. İlk olarak manuel üretilen cihaz, geliştirilerek tam otomatik şekilde tekrar üretildi. Güneş paneli üreten şirketler ve üniversitelerde güneş pili ile ilgili bilimsel çalışma yapan araştırmacılardan rağbet görünce ise seri üretime geçildi. Amerika, Avusturya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracı yapılan cihaz, Türkiye'deki üniversiteler için yurt dışı fiyatının üçte birine satılıyor. Şimdiye kadar 50'nin üzerinde üretilip satışı yapılan cihazın, piyasadaki muadillerinden farkı ise bütün işlemleri otomatik olarak yapması.

'GÜNEŞLE AYNI IŞIĞI VERİYOR'Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, kendi şirketinde Türkiye'de üretilmeyen ve bilimsel çalışmalarda kullanılamayan cihazları ürettiklerini ifade ederek, "Şirketimizi 2016 yılının 10'uncu ayında kurduk. Daha sonra 6 aylık ar-ge çalışmalarının ardından cihazın üretimine başladık. Üretmiş olduğumuz cihazın ismi solar simülatör cihazı. Yani güneşle aynı ışığı veren cihaz. Bu cihaz özellikle güneş pilleri ve güneş panellerinin karakterizasyonunda kullanılıyor. Cihaz şu anda dünyada Amerika'da ve Avrupa'nın birkaç ülkesinde üretilmektedir. Cihaza, Türkiye'deki üniversitelerin, özel şirketlerin, son zamanlarda güneş panelini üreten şirketlerin ve üniversitelerde güneş pili ile ilgili bilimsel çalışma yapan araştırmacıların ihtiyacı var. İlk ihracatımızı firma kurulduktan 6 ay sonra Suudi Arabistan'da bulunan King Abdulaziz Üniversitesi'ne yaptık. Daha sonra Amerika'ya satışımız oldu. İkinci solar simülatörümüzü dünyanın en ünlü güneş pili araştırma enstitüsü olan Avusturya'daki üniversiteye sattık. Daha sonra farklı ülkelerden talepler gelmeye başladı. Şu anda Türkiye'deki üniversitelerin çoğunda bu cihaz kullanılmaktadır" diye konuştu.'CİHAZIMIZ DÜNYADA İLK'Cihazın mevcut cihazlardan üstün özelliklerini anlatan Yakuphanoğlu, şunları kaydetti: "Otomatik olarak bütün analizleri kendisi yapmaktadır. Teknik özellikleri mevcut piyasada bulunan cihazlardan farklıdır. Hem Amerika hem de Türkiye patenti bulunmaktadır. Teknik özelliklerini ve kalitesini kıyasladığımızda bizim cihazımız daha üstün. Garanti ve servis olarak şu anda Türkiye'de servis ağımız oluşmaya başladı. Cihazımızın üstün özelliği otomatik olarak bir güneş pilinin veya panelin tüm fototek parametrelerini analiz etmesidir. Maliyet ve fiyat olarak karşılaştırdığımızda bu cihaz yurt dışında çok yüksek maliyetlerle satın alınmaktadır. Bizimki tamamen yerli olduğu için daha ekonomik. Fiyatını da istediğimiz bantta tutabiliyoruz. Cihazımızı kalite olarak kesinlikle bir düşüklüğü yok, aynı kalitede ve daha üstün özelliklerdedir."

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, cihazın yurt dışındaki muadillerinin 200 ile 250 bin TL arasında olduğunu dile getirerek, Türkiye'den üniversitelere kendi ürettikleri cihazı 3'te 1'i fiyatına sattıklarını da söyledi.


Fırat Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Öğretim Üyesi, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da üretilen solar simülatör cihazı, dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

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