Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde, narkotik köpeği Alex yardımıyla yapılan aramada bir ayakkabı içine gizlenmiş halde 84,05 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu.

Yapılan çalışmada uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A. (36) ve S.G'nin (38) yapılan üst aramasında 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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