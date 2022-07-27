Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

27.07.2022 23:04
Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da üst aramasında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da üst aramasında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik mahalle aralarında çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A. (36) ve S.G'nin (38) yapılan üst aramasında 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde, narkotik köpeği Alex yardımıyla yapılan aramada bir ayakkabı içine gizlenmiş halde 84,05 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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