Elazığ'da üstü açık otobüs ile vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı - Son Dakika

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatılan üstü açık otobüsle vatandaşlara bayram coşkusu yaşatıldı.

Elazığ Belediyesine ait üstü açık otobüsü ile mahalli sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla caddeleri gezerek konser verdi.

Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerden Türk bayrağı sallayarak, şarkılara eşlik etti.

Ataşehir Mahallesi'nde bir siteye gelen ekip, saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlarla İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, burada yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yaşanan salgından dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini kaydeden Eren, "Etkinliklerimizle vatandaşlarımıza bayramı yaşatmaya çalıştık. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımız balkonlarda bize bayrakları ile eşlik etti." dedi.

Kent sakinlerinden Irmak Okur da salgın dolayısıyla bayramı evlerinde kutladıklarını belirtti.

Okur, "Bu etkinlik bize çok güzel moral oldu. Salgına inat bayramımızın coşkuyla kutlanması çok güzel bir şey." diye konuştu.