Son Dakika Haberleri: Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı

Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, usulsüz olarak avlanan 1 şahsı yakaladı.

Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı, System.String[]

Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, usulsüz olarak avlanan 1 şahsı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekiplerin gece yaptığı çalışmada canlı hayvan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz kullanan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın tüfeğine ve diğer tespit edilen malzemeler ile bıldırcınlara el konuldu.


Yakalanan şahıs hakkında para cezası uygulandığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
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