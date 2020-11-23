Elazığ'da usulsüz avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem - Son Dakika

Elazığ'da usulsüz avlanırken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelindeki avlaklarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerince yapılan kontrol çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda çok sayıda avcı denetlenirken, kara avcılığı kanununa aykırı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.