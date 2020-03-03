Elazığ'da usulsüz avlanan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da usulsüz avlanan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da usulsüz avlanan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da yapılan çalışmalarda usulsüz avlanan 3 kişi yakalandı, canlı olarak ele geçirilen 3 keklik ise doğaya bırakıldı.

Elazığ'da usulsüz avlanan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Elazığ'da yapılan çalışmalarda usulsüz avlanan 3 kişi yakalandı, canlı olarak ele geçirilen 3 keklik ise doğaya bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı ekipler, başlayan avlanma yasağı nedeniyle çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan yaban keçilerinin yaşadığı bazı noktalara kaçak avlanmanın önlenmesi için foto kapanı kuruldu. Bu çalışmalar sürerken ekipler, Keban yolu üzerinde şüpheli bir araçta güvenlik güçleri 3 adet keklik, 8 adet tuzak, 4 adet kafes ile yasak av malzemeleri ele geçirdi. DKMP ekipleri güvenlik güçlerinin yakaladığı 3 şahsa usulsüz avlanmaktan yasal işlem yaptı.Teslim alınan keklikler ise doğaya bırakıldı.


Öteyandan karla kaplı bölgelerde yaban hayvanları için yemleme faaliyetlerine de devam edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
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