Son Dakika Haberleri: Elazığ'da usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı
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Elazığ'da usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da hem bıldırcın sesi çıkaran cihazlar, hemde takozsuz silah kullanarak avlanan 4 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapılıp para cezası kesildi.

Elazığ'da usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı, System.String[]

Elazığ'da hem bıldırcın sesi çıkaran cihazlar, hemde takozsuz silah kullanarak avlanan 4 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapılıp para cezası kesildi. Ayrıca şahısların tüfeklerine el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz avlananlara yönelik sabahın erken saatlerinde çalışma yaptı. Koruma kontrol ekibinin yaptığı çalışmada usulsüz olarak avlanan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslara para cezası uygulanırken, takozsuz kullanılan silahlara da el konuldu.


Öteyandan avlaklarda kullanılması yasak olan 4 adet bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazın da ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:17 Kaynak: İHA
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