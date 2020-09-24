Elazığ'da usulsüz bıldırcın avlayan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da gerçekleştirilen yasak av denetiminde, bıldırcın sesi çıkaran cihaz kullanan ve ruhsatsız avlanan 5'i yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, av koruma kontrolleri kapsamında il genelindeki avlak sahalar ve ormanlık alanlardaki denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlandığı tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 7 kişi ile ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı.
Denetimler sırasında bulunan, bıldırcın sesi çıkaran 5 cihaz, 400 metre bıldırcın ağı ile akülere el konuldu. 25 bıldırcın bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.
Usulsüz avlanan 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:21 - Kaynak: AA
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